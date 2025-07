Centrodestra e civiche di centro: “Giornata positiva in Consiglio, un passo avanti per la città”

Ariano Irpino – La seduta del Consiglio Comunale di martedì si è conclusa con soddisfazione per i gruppi di centrodestra e le civiche di centro, che rivendicano risultati concreti frutto di un’opposizione attenta e propositiva.

Dialogo e confronto costruttivo

Sul primo punto all’ordine del giorno, i gruppi di opposizione hanno centrato un obiettivo significativo: l’apertura di un tavolo di lavoro condiviso con la maggioranza, con il coinvolgimento diretto delle associazioni di categoria. Un risultato importante che, secondo i consiglieri, conferma il valore del confronto aperto e del metodo partecipativo. “È una vittoria del dialogo e del metodo”, hanno dichiarato congiuntamente.

Mercato cittadino, gestione in affanno

Ben diverso il clima registrato sul secondo punto, relativo allo spostamento del mercato cittadino. In aula sono emerse difficoltà evidenti da parte dell’amministrazione, accusata di difendere a oltranza le scelte fatte senza offrire soluzioni concrete. Mentre da un lato si continua a lodare l’attuale sistemazione del mercato, dall’altro si ammette che riportarlo in Piazza Mazzini potrebbe presentare delle criticità.

Per le opposizioni, questa contraddizione dimostra come le motivazioni addotte, apparentemente “tecniche”, siano in realtà di natura prettamente politica. “L’assenza di risposte chiare, il rifiuto di fornire documentazione richiesta e l’evidente tentativo di evitare il confronto, rappresentano una gestione chiusa e opaca”, sottolineano i consiglieri.

Centro e periferie: “Unità non è uno slogan”

Rispondendo a chi, all’interno della maggioranza, ha invocato un generico richiamo all’unità della città, i consiglieri di minoranza ribadiscono: “L’unità si costruisce con una visione chiara e un piano organico per Ariano, non con interventi a macchia di leopardo o con slogan retorici”. A chi ha cercato di spostare il dibattito sul piano territoriale, contrapponendo centro e periferia, l’opposizione risponde con decisione: “Ognuno dal proprio cuore l’altrui misura”.

Un’opposizione che incide

La giornata consiliare rappresenta, per centrodestra e civiche di centro, un passo avanti importante. “Dimostra – concludono – che un’opposizione responsabile può ottenere risultati reali, mentre l’attuale amministrazione continua a manifestare limiti di visione e incapacità gestionale”.

I consiglieri firmatari dell’intervento:

Marcello Luparella, Daniele Tiso, Antonio Della Croce, Marco La Carità

Con il sostegno dei gruppi:

Fratelli d’Italia – Forza Italia – Azione – Orizzonti Popolari – Patto Civico – Comitato Manna Camporeale – Moderati per Ariano

Nota: Tra i firmatari figura anche il consigliere Ico Mazza (Moderati per Ariano), il quale ha confermato il proprio assenso nonostante l’impossibilità di comunicarlo prima per motivi personali.