Centrodestra, Campania verso la scelta del candidato: Cirielli o Romano i nomi sul tavolo

Napoli – Potrebbe arrivare oggi la decisione del centrodestra sul candidato presidente per la Regione Campania. Dopo il vertice tra i leader nazionali, è stato confermato che la candidatura spetta a Fratelli d’Italia, chiamata a individuare la figura che sfiderà il 23 e 24 novembre il candidato del centrosinistra, Roberto Fico.

Secondo quanto trapela da ambienti parlamentari, il confronto interno a FdI si sarebbe ristretto a due nomi: Edmondo Cirielli, attuale viceministro degli Esteri con una lunga militanza nel partito, e Giosy Romano, presidente della Zes Campania, che nelle ultime ore è stato visto a Roma nei pressi di Palazzo Chigi, alimentando indiscrezioni su una sua possibile investitura.

Restano da sciogliere alcuni nodi politici e strategici: la scelta tra un profilo istituzionale e radicato, come quello di Cirielli, o una candidatura più “civica” e amministrativa, rappresentata da Romano. In entrambi i casi, la decisione avrà riflessi sugli equilibri interni alla coalizione, che vede Forza Italia, Lega e Noi Moderati pronti a convergere sul nome indicato da FdI.

Le prossime ore diranno se davvero si chiuderà la partita o se, come già accaduto in passato, la scelta sarà ulteriormente rinviata. Per il centrodestra campano, il tempo stringe: la sfida con Fico richiede una campagna elettorale coesa e immediata.