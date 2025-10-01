Grottaminarda, Consiglio comunale a Palazzo Portoghesi: via libera a tutti i punti all’ordine del giorno

Grottaminarda. Seduta del Consiglio comunale, ieri sera, a Palazzo Portoghesi. Approvati tutti gli argomenti all’ordine del giorno senza alcun voto contrario, solo qualche astensione.

In apertura la Presidente del Consiglio comunale, Virginia Pascucci, ha rinnovato gli auguri al Maresciallo di Polizia Municipale, Saverio Mustone, andato in pensione.

Dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, il Consiglio è passato alla discussione sul Bilancio Consolidato dell’Esercizio 2024, spiegato dal Vicesindaco, Antonio Vitale; nel documento è stato illustrato il perimetro di consolidamento del GAP (Gruppo di Amministrazione Pubblica) del Comune di Grottaminarda nel quale sono compresi l’Ente Idrico Campano, Azienda Consortile per la Gestione delle Politiche Sociali Ambito A1, l ‘Ambito Territoriale Ottimale Avellino, il Consorzio Asi, ITS Bruno.

Approvata poi la Variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2025/2027, Sezione 3.1 – “Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche” per inserire, come ha spiegato nella relazione introduttiva la delegata ai Lavori Pubblici, Marilisa Grillo, tre DIP, (Documento di indirizzo alla progettazione), per candidare a finanziamento il rifacimento di via Barricella interessata da dissesto idrogeologico.

I tre DIP hanno reso necessaria la Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 in cui sono stati inseriti anche altri finanziamenti come quello regionale per la campagna di sterilizzazione dei cani o altre entrate come quella a seguito dell’esproprio del kartodromo o proventi della lottizzazione; accantonata, inoltre, una somma risultato di amministrazione per poter intervenire sulla Villa comunale con lavori di riqualificazione.

In chiusura del Consiglio la presentazione di alcune interrogazioni da parte del Consigliere Vincenzo Barrasso del gruppo “Per Grottaminarda 2027” e della Consigliera Doralda Petrillo del gruppo “Scelta Popolare”.