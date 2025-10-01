Alto Calore, Alfonsina De Felice nuova amministratrice unica

Avellino – Cambio al vertice di Alto Calore Servizi: l’ex assessore regionale Alfonsina De Felice è stata nominata nuova amministratrice unica dell’azienda idrica, raccogliendo il testimone da Antonio Lenzi, che lascia con “amarezza ma senza rimpianti”.
La nuova guida arriva in un momento cruciale: per garantire la continuità del concordato quinquennale con il Tribunale di Avellino servono circa 11 milioni di euro, a fronte di un debito complessivo di 106 milioni, in parte coperto dalla Regione Campania.
Sul tavolo restano questioni decisive: dall’adeguamento delle tariffe all’ipotesi di una privatizzazione, fino alle criticità strutturali della rete e alla scarsità delle fonti idriche.
Lenzi, nel congedarsi, ha sottolineato le difficoltà del suo mandato e l’influenza delle tensioni politiche: “Alto Calore può essere governata solo fuori dalle logiche partitiche”.
La sfida per De Felice sarà ora tutta tecnica: tenere in equilibrio i conti e garantire la tenuta del servizio idrico in Irpinia.