BAIANESE. Centro Autistico di Avellino: il sorriso di Salvatore Alaia

Dopo le ultime sollecitazioni dell’ex Sindaco di Sperone, il Dott. Salvatore Alaia, arriva finalmente una bella notizia in merito al Centro Autistico di Avellino e che riguarda l’acquisizione, a titolo di proprietà, da parte del Comune di Avellino del terreno su cui insiste la relativa struttura, i cui lavori sono iniziati nel lontano 2007. Anni difficili, non solo dal punto di vista economico ma anche giuridico, anni durante i quali Alaia non ha mai fatto mancare il suo contributo fattivo, promuovendo iniziative, attività, convegni con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione rispetto ad una problematica di enorme valenza sociale e che ha visto coinvolte tante famiglie che con grande dignità hanno affrontato lo spettro dell’autismo. Parole chiare e semplici quelle del già Sindaco di Sperone che continuerà a mantenere alta l’attenzione su una vicenda che rischiava,dopo 16 anni, di perdersi tra i meandri della burocrazia. A questo punto, conclude Alaia, manca un ultimo tassello in questo mosaico , la convenzione con la Regione Campania per rendere operativo il relativo Centro e dare risposte concrete, in termini di servizio, alle tante famiglie che hanno affrontato, in questi anni, con tante difficoltà una patologia che tende sempre di più a manifestarsi nel corso del tempo.