Celzi di Forino( Av): Rosario Miraggio in concerto per la festa di Sant’ Anna il 25 Luglio

Celzi frazione di Forino ha definitivamente sciolto il nodo dell’ artista che prenderà parte ai festeggiamenti civili dedicati a Sant’ Anna. Così che dal cilindro, è uscito fuori il nome del noto cantante neomelodico napoletano Rosario Miraggio che il 25 Luglio c.a sarà pronto ad infiammare il pubblico presente. Un artista molto seguito soprattutto da adolescenti e ragazzi , ma adatto un po’ a tutti. Anche sul web Miraggio ha molto seguito , basti osservare ai quasi 700.000 follower che già solo sulla sua pagina Facebook lo seguono per rendersi conto che lo stesso è davvero uno degli artisti del momento. In effetti la piccola frazione di Forino da alcuni anni che ormai, non si smentisce riguardo ad artisti e cantanti ospiti per i festeggiamenti di Sant’ Anna : dai Ricchi e Poveri, a Eugenio Bennato , da Biagio Izzo a Sal da Vinci, ad altri ancora, fino all’ ultima ciliegina chiamata Rosario Miraggio. Dunque appuntamento da non perdere il 25 Luglio a Celzi di Forino con Rosario Miraggio. Daniele Biondi