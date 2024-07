Celzi di Forino: Grande Successo per i festeggiamenti di Sant’ Anna

È stata davvero una bella festa quella organizzata a Celzi di Forino per commemorare la memoria liturgica di Sant’ Anna. Il fulcro degli eventi in effetti ha avuto inizio ieri con il Concertone di Rosario Miraggio noto artista neomelodico che ha convogliato nella piccola frazione di Forino che conta poco più di trecento anime , decine di fans e persone provenienti da Avellino e Provincie Limitrofe. Un Bagno di Folla che ormai da queste parti si ripete annualmente grazie all’ arrivo di importanti artisti e cantanti che vanno sempre più ad impreziosire i festeggiamenti. Tra questi vanno di sicuro annoverati e ricordati oltre allo stesso Miraggio , i Ricchi e Poveri, Eugenio Bennato , Biagio Izzo, Sal da Vinci , Franco Ricciardi. Il tutto è terminato con la solenne processione dei simulacri di Sant’ Anna e della Madonna del Carmelo, a cui è seguito un altro spettacolare ed entusiasmante momento : il cosiddetto ” CIUCCIO DI FUOCO” simulacro in ferro traente la forma di un asino tutto bardato di fuochi d’ artificio tirato da una squadra di ragazzi specializzati in lungo ed in largo tra la folla acclamante sulla strada dei Due Principati. Uno spettacolo pirotecnico di omaggio alla Santa che risale alla notte dei tempi il quale ha sempre attirato gente da tantissimi paesi e cittadine viciniori e che ancora oggi vive e sopravvive all’ incidere del tempo. Complimenti a tutti coloro che si sono prodigati per questo ennesimo successo , in Primis il Comitato , il Parroco Don Jean Claude e chi ha contribuito fattivamente ed economicamente alla buona riuscita della Festa. L’ appuntamento è per il prossimo anno che si prospetta ancora più luminoso per questa festa da sempre importante e sentita da tutti i cittadini del circondario forinese. Daniele Biondi