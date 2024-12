Castello Ducale a Castel Campagnano (CE): Un luogo magico per un Matrimonio da Sogno per Antonella e Teo

Il Castello Ducale di Castel Campagnano è una splendida villa del XVIII secolo situata nella pittoresca provincia di Caserta, è la cornice perfetta per celebrare un matrimonio di classe e stile. Con la sua eleganza senza tempo e i suoi ambienti ricchi di fascino, il castello rappresenta il luogo ideale per realizzare il matrimonio dei sogni, dove ogni dettaglio sarà curato per rendere ogni momento unico e indimenticabile.

Scegliere il Castello Ducale per il giorno più importante della vostra vita significa poter scegliere tra una varietà di ambienti, ciascuno capace di offrire un’esperienza diversa, ma sempre all’insegna del comfort e del prestigio.

Le ampie e raffinate sale interne, che possono ospitare fino a 200 persone, sono ideali per cerimonie e ricevimenti eleganti in ogni stagione. Gli spazi, finemente arredati con mobili d’epoca e dettagli che richiamano l’arte e la tradizione, creano un’atmosfera intima e sofisticata, perfetta per celebrare un evento così speciale. Per chi desidera un matrimonio all’insegna della natura, il grande parco con piscina offre uno scenario mozzafiato per il ricevimento all’aperto o l’aperitivo. Le fresche brezze estive e la bellezza del giardino rendono questo spazio ideale per un matrimonio elegante e informale allo stesso tempo. Inoltre, la suggestiva cantina storica, con il suo fascino antico, è perfetta per degustazioni di vini pregiati e per aggiungere un tocco esclusivo al vostro evento.

Il Castello Ducale Castel Campagnano non è solo una location perfetta per il matrimonio, ma anche un luogo dove gli ospiti possono soggiornare in totale comfort. Con 10 camere eleganti e dotate di tutti i comfort moderni, gli ospiti possono godersi il loro soggiorno in completo relax, tra i verdi giardini e la quiete del castello. A soli 10 metri dalla dimora, la Chiesa della Madonna della Neve, un gioiello architettonico edificato nel ’700, è la scelta ideale per chi desidera celebrare il matrimonio in un luogo sacro, ricco di storia e spiritualità.

Una delle celebrazioni più recenti al Castello Ducale è quella di Antonella Del Mastro di Avella e Teo Supino di Quadrelle, che ieri hanno scelto questa magnifica location per il loro matrimonio. Con gli oltre 100 invitati, la giornata è stata un vero trionfo di eleganza e bellezza. La sposa, incantevole nei sui abiti creati dalla stilista avellana Lina Conte, ha incantato tutti con la sua grazia e raffinatezza.

Il menù offerto agli invitati ha rappresentato un vero e proprio viaggio nei sapori della tradizione locale, con una proposta enogastronomica di altissimo livello:

APERITIVO

Prosecco Superiore di Valdobbiadene

Bellini, Mimosa, Rossini

Cocktail analcolici

FINGER FOOD

Alici con provola di Agerola

Montanara classica e al tartufo

Cous cous con verdurine

Polpette di vitello alla senape

Tentacolo di polpo su crema di patate

ANTIPASTO

Pancetta arrosto con finocchietto selvatico

Salmone marinato all’arancia e pepe rosa

Pralina di pera e gorgonzola in veste di pistacchio

PRIMI PIATTI

Risotto con crema di zucca e scampi

Lasagnetta croccante ai porcini

SECONDI PIATTI

Filetto di manzo al ridotto di Pallagrello Nero

Trancio di spigola con vellutata di limone

Degustazione di formaggi e vino Pallagrello in cantina

DESSERT E BUFFET DOLCI

Tiramisù classico e alla frutta

Cannoli siciliani preparati al momento

Wedding cake: Chantilly e fragoline

La festa, allestita con cura nei minimi dettagli, ha visto gli sposi e i loro invitati festeggiare in una location che ha saputo regalare emozioni forti e ricordi indelebili. Il Castello Ducale è davvero un luogo dove ogni sogno può diventare realtà. Auguri ancora agli sposi Antonella e Teo.