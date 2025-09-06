Castellammare di Stabia, due gemelline premature salvate al San Leonardo: “Un piccolo miracolo in vacanza”

CASTELLAMMARE DI STABIA — Una vacanza a Sorrento per partecipare a un matrimonio si è trasformata in un’esperienza indimenticabile, segnata dall’ansia e dalla speranza. Una coppia londinese, in viaggio in Campania, ha visto le proprie figlie nascere prematuramente all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

La madre, trentenne e professionista nel settore legale, e il padre, dirigente di un’azienda di accessori, si sono ritrovati ad affrontare un parto inatteso alla 28ª settimana di gestazione. Le due neonate, venute alla luce con un peso di poco superiore al chilo, hanno richiesto cure immediate e altamente specializzate.

L’intervento dei medici del reparto di ginecologia e ostetricia, coordinati dal dottor Raffaele Correa, e della terapia intensiva neonatale diretta dal dottor Roberto Cinalli, è stato determinante. Dopo un tentativo di ritardare il parto per consentire lo sviluppo dei polmoni, i sanitari hanno optato per un taglio cesareo, eseguito con successo dalle dottoresse Mimma Porzio e Peppe Cimmarrusti.

Oggi le bambine, seppur ancora fragili, sono considerate fuori pericolo. La madre è in buone condizioni e segue con serenità l’evoluzione clinica delle piccole.

La vicenda è stata seguita da vicino anche dall’ambasciata britannica a Roma, che ha garantito assistenza e supporto linguistico attraverso una mediatrice culturale messa a disposizione dall’Asl Napoli 3 Sud.

“È il frutto di un lavoro di squadra e di una grande professionalità”, hanno sottolineato i sanitari, raccontando una storia che, dal timore iniziale, si è trasformata in una testimonianza di speranza e competenza medica.