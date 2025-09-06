Campania, giovane di 24 anni muore in un incidente stradale a Sassano

Un ragazzo di 24 anni ha perso la vita nella notte a Silla di Sassano, nel Salernitano, in seguito a un incidente automobilistico che ha lasciato sgomenta la comunità locale.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, originario di Sala Consilina, era alla guida della propria auto quando, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo andando a impattare violentemente contro un muro. L’urto è stato così violento da non lasciargli scampo: i soccorritori del 118, giunti poco dopo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina e i Carabinieri della Compagnia locale, incaricati di effettuare i rilievi e chiarire le circostanze dell’accaduto. Al momento, le autorità non escludono alcuna ipotesi sulle cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.

La morte improvvisa del giovane ha scosso Sala Consilina e l’intero comprensorio del Vallo di Diano, dove la notizia si è diffusa rapidamente, suscitando dolore e cordoglio.