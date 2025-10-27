Casamarciano, il pellegrinaggio a Roma rinnova il legame con San Clemente Papa

Benedette le chiavi simboliche della città sulla tomba del Santo: un gesto di fede e identità collettiva

Roma — La Basilica di San Clemente in Laterano ha accolto, nella giornata di ieri, 26 ottobre 2025, una delegazione del Comune di Casamarciano, giunta nella Capitale per un pellegrinaggio giubilare che ha unito devozione, memoria e appartenenza.

Guidata dal sindaco Clemente Primiano, la comunità casamarcianese ha reso omaggio al proprio patrono, San Clemente Papa, in uno dei luoghi più suggestivi della cristianità, dove riposano le reliquie del pontefice martire.

Durante la celebrazione, le chiavi simboliche della città sono state benedette sull’altare che custodisce il sepolcro del Santo, in un momento di intensa partecipazione e commozione.

Un gesto che, come ha ricordato il primo cittadino, “racchiude il cuore pulsante della nostra comunità: la fede, le radici e l’identità che da secoli ci tengono uniti sotto lo sguardo di San Clemente”.

La cerimonia è stata presieduta da padre Paul Lawlor, priore della basilica, con l’assistenza spirituale di don Marco Napolitano, che ha accompagnato i fedeli nel percorso di preghiera e riflessione.

Le chiavi, realizzate dall’artista locale Angelo Piscitelli, saranno ufficialmente consegnate durante la prossima festa patronale a Casamarciano, a suggello del legame tra la comunità e il suo Santo protettore.

“Casamarciano è una comunità viva, unita, orgogliosa delle proprie radici , ha sottolineato Primiano , e a Roma abbiamo portato con noi tutto questo.”

L’evento, seguito da numerosi fedeli e cittadini, ha rappresentato non solo un atto di fede, ma anche un momento di identità civica condivisa, nel segno della continuità tra tradizione religiosa e senso di appartenenza.

Un incontro tra passato e presente che, nel cuore di Roma, ha rinnovato la storia di un paese che trova nella devozione a San Clemente la sua più autentica ragione d’essere.