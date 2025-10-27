Monteforte, “Radici antiche alimentano futuro”: la visione di Paolo De Falco per una comunità da ricostruire

“Radici antiche alimentano futuro”. Con questo slogan prende forma la proposta politica di Paolo De Falco e della sua squadra, presentata come un progetto di rinascita per Monteforte Irpino, paese che affonda le proprie radici nella storia ma che guarda con decisione al domani.

All’ombra del castello che da secoli domina la valle, la lista “ScegliAMO Monteforte” si propone di rilanciare il ruolo strategico del comune come porta naturale dell’area vasta avellinese, incastonato tra boschi e pendii che custodiscono tradizioni, saperi e identità. Un territorio che, secondo la visione di De Falco, deve tornare ad essere protagonista, superando l’isolamento e la rassegnazione che negli anni lo hanno trasformato in un’enclave priva di ambizioni.

Nel manifesto politico del gruppo si legge che Monteforte non è un’enclave, ma lo è diventata, chiudendosi in se stessa e rinunciando a ogni slancio di futuro. Da qui parte la sfida e da qui prende corpo la visione del gruppo, nel punto in cui il passato abbraccia il futuro.

La proposta di ScegliAMO Monteforte punta a ricostruire la comunità restituendo vitalità ai luoghi simbolo della socialità cittadina. Una piazza è viva, spiegano i promotori, se i bambini corrono, se le serrande si alzano, se le persone si ritrovano. Una piazza vuota racconta una comunità dispersa, fatta di solitudini e di egoismi.

L’obiettivo dichiarato è quello di ricomporre il tessuto sociale dopo anni di divisioni e personalismi, restituendo centralità alla partecipazione civica. De Falco parla di un percorso inclusivo e condiviso, non un semplice progetto elettorale, ma una visione di lungo periodo, frutto di un lavoro collettivo di analisi e ascolto.

Il programma, spiegano i promotori, non è una lista di slogan ma una piattaforma concreta, costruita punto per punto con il contributo di esperienze e competenze diverse. La campagna si svilupperà attraverso un contatto diretto con i cittadini, con incontri, dialogo e confronto in ogni quartiere e in ogni frazione.

La compagine sottolinea che non si è candidati contro qualcuno, ma per rappresentare tutti. Non si guarda al passato per giudicare, ma al futuro per costruire. I diritti non sono favori, i cittadini non sono clienti.

Con questo spirito Paolo De Falco e la lista ScegliAMO Monteforte si preparano a presentare ufficialmente la propria squadra e il programma amministrativo. Un progetto che vuole liberare il futuro partendo dalle radici profonde di una comunità che chiede di ritrovarsi e di ripartire insieme.