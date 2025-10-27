Meteo Irpinia, correnti occidentali portano piogge orografiche: a Montevergine 7.9°C

L’Irpinia è interessata oggi da correnti sostenute provenienti da occidente, che stanno determinando precipitazioni a ridosso dei principali comprensori montuosi, in particolare lungo la dorsale appenninica del Partenio e nei settori più elevati della provincia.

Secondo i dati rilevati dall’Osservatorio di Montevergine, come previsto dai modelli meteorologici, sono in corso precipitazioni di natura orografica, generate dal sollevamento dell’aria umida contro i rilievi. La temperatura attuale si attesta sui 7,9°C, con valori in ulteriore calo durante la sera e la notte.

Per la giornata di oggi, martedì 28 ottobre 2025, si prevedono nelle ore notturne condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, con possibili isolate precipitazioni sulle aree appenniniche. Nel corso della mattinata e del pomeriggio, le condizioni meteo tenderanno a un miglioramento generale, con ampie schiarite e prevalenza di sole sul resto del territorio.

Al primo mattino non sono escluse riduzioni della visibilità nelle valli interne, dove potranno formarsi banchi di nebbia.

Le temperature saranno in lieve aumento nei valori massimi, mentre nelle aree vallive i valori minimi potranno subire una leggera flessione.

I venti si manterranno deboli, a prevalente regime di brezza, con tendenza a disporsi da sud nel corso della serata.

Il quadro complessivo conferma una fase tipicamente autunnale, caratterizzata da instabilità a tratti e da fenomeni locali legati all’orografia del territorio, in particolare nelle zone montane dell’Irpinia centrale.