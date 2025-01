Casamarciano: “I doni della Befana ai piccoli pazienti dell’ospedale di Nola Il sindaco Clemente Primiano: “Mai dimenticare chi soffre”

Doni e calze ai bimbi ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale di Nola “Santa Maria della Pietà”: per loro la Befana avrà il volto dei volontari dell’associazione “Caldera” che, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Casamarciano guidata dal sindaco Clemente Primiano, ha organizzato l’iniziativa di solidarietà verso i piccoli pazienti che non potranno festeggiare a casa la festa che per loro è la più bella dell’anno.

L’appuntamento è per domani, 5 gennaio 2025, e segnerà la fase clou degli

eventi che l’amministrazione comunale ha promosso in occasione dell’Epifania, nell’ambito del cartellone organizzato per il periodo natalizio.

Sempre domani la festa continuerà con la proiezione del film “Sgrooge: Canto di Natale” dedicato ai più piccoli e con la consegna di dolci doni ai bimbi di Casamarciano, attesi alle 16,30 al plesso “Padre Arturo D’Onofrio” di corso Mercogliano.

Alle 19,30 sarà la volta della corale parrocchiale con il concerto “Cantiamo il Natale” che si terrà nella chiesa di San Clemente Papa. Previste anche delle letture a cura della compagnia teatrale amatoriale “Hyria – Casamarciano”

“Condivisione, collaborazione e solidarietà continuano ad essere i valori che ispirano ogni nostra azione. Il periodo natalizio – spiega il sindaco Clemente Primiano – ha dato l’opportunità ai nostri concittadini di ritrovarsi per condividere il valore dell’appartenenza ad una comunità”.

“Dai bimbi ai nonni, ciascuno – aggiunge il primo cittadino – è stato protagonista contribuendo ad alimentare un’atmosfera di festa resa ancor più significativa dalle iniziative che hanno messo al centro chi in questo momento vive condizioni di difficoltà. Un bel segnale da parte di tutta Casamarciano che non smentisce il suo slancio solidale. Nulla di quanto abbiamo fatto sarebbe stato possibile senza il contributo prezioso e decisivo delle associazioni che si sono prodigate per arricchire di sentimenti e contenuti il Natale di Casamarciano”.