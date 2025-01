ANTENNE: INVITO ALL’ADESIONE AD UN COMITATO CIVICO SANPAOLESE

(Riceviamo e pubblichiamo). Gentili amici sanpaolesi, il 4 dicembre, da quel che abbiamo potuto vedere con i nostri occhi, sono partiti i lavori presso il Parcheggio comunale, in un terreno di un privato, per una nuova antenna nei pressi del Centro e dell’ ambulatorio di Emodialisi. Il nostro Sindaco ha firmato in data 6 dicembre l’ordinanza temporanea di sospensione dei lavori riferendosi ad una istanza pervenuta telematicamente a “impresa in un giorno”, PROT SUAP, in data 8 novembre.

È nostra intenzione, però, informarci e informarvi su tutti i passaggi burocratici di questa installazione cominciata e poi interrotta. Vorremmo sapere le cose prima e non dopo l’inizio dei lavori!!.

Qualche membro del costituendo comitato è stato presente al recente Consiglio comunale che è stata una buona cosa.

Desideriamo, quindi, costituirci come Comitato Civico, invitiamo chiunque vorrà a farne parte, chiederemo la collaborazione di associazioni ambientaliste, e parteciperemo, se invitati, a eventuali incontri, tavoli tecnici comunali. Sarà anche nostra cura promuovere il confronto nel paese.

Nello specifico non ignoriamo che secondo la legislazione vigente i Comuni abbiano un ristretto margine di intervento, nonostante sia in vigore il Regolamento Comunale per le antenne, del 2011, redatto anche sulla sollecitazione di alcuni di noi, mai aggiornato, né presente attualmente sul sito del Comune di San Paolo. Lo scopo delle legislazione nazionale attuale, aggiornata nel 2024, è quello di spingere gestori e comuni verso la concertazione. Fondamentale quindi decidere insieme ai gestori prima! i “siti preferibili”, a basso impatto ambientale e paesaggistico per evitare sorprese poi.

Non vogliamo comunque che si lasci nulla d’intentato sulla installazione avviata nel sito suddetto. Per parte nostra, se necessario, agiremo per quello che è in nostro potere, fiduciosi che tutti i nostri rappresentanti eletti nel Consiglio Comunale faranno la loro parte e ci tuteleranno.

L’impatto elettromagnetico, ricade su tutti noi senza che i rischi sulla salute siano ancora ben chiari. Come è noto, sia detto a margine, perfino gli immobili di cittadini in vicinanza di sorgenti di elettrosmog e di antenne subiscono un deprezzamento nel mercato immobiliare…

Rivolgiamo in conclusione un appello a Maggioranza e all’Opposizione e ai vari gruppi politici, a tutti va il nostro apprezzamento, invitiamo tutti ad essere vicini e collaborativi. Su questioni del genere dobbiamo impegnarci, a nostro avviso, come comunità, senza strumentalizzazioni di parte o elettorali.

Con il piano antenne 5g (2023-2026) si potrà arrivare, senza governare il processo, all’antenna selvaggia con conseguenze urbanistiche, ecologiche, ambientali, anche nel nostro paesino, rilevanti.

Per contatti rivolgersi al referente temporaneo del Comitato

Prof. Carlangelo Mauro (carlangelom@libero.it)