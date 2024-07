Carbonara di Nola: Povia in Concerto il 1° Agosto

Grande attesa per il concerto di Povia che si terrà il 1° agosto alle ore 21 presso la Villa Comunale di Carbonara di Nola. L’evento musicale vedrà la partecipazione del celebre cantautore italiano, noto per le sue canzoni che hanno saputo conquistare il pubblico con testi profondi e melodie coinvolgenti.

Il concerto di Povia è uno degli eventi più attesi dell’estate a Carbonara di Nola. L’artista, che ha raggiunto la notorietà con brani come “I bambini fanno ‘ooh…'” e “Vorrei avere il becco”, porterà sul palco della Villa Comunale una selezione dei suoi successi, regalando al pubblico una serata di musica ed emozioni.

Ad arricchire l’evento, il Comitato Festa San Michele Arcangelo sarà presente con stand gastronomici, offrendo una varietà di specialità culinarie locali. Gli stand saranno un punto di ritrovo per i partecipanti, che potranno gustare deliziosi piatti e trascorrere una piacevole serata all’insegna della buona musica e del buon cibo.

Il concerto di Povia rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica e per la comunità di Carbonara di Nola. La Villa Comunale, con la sua atmosfera accogliente e il verde circostante, offrirà il palcoscenico ideale per una serata che promette di essere memorabile.

L’invito è rivolto a tutti, residenti e non, a partecipare numerosi per vivere insieme un evento che combina l’arte musicale di Povia con la tradizione culinaria locale. Non mancate a questa occasione unica per trascorrere una serata estiva all’insegna della musica, del divertimento e della convivialità.