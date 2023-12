SIRIGNANO. Duecento licenze NCC risultavano rilasciate dal comune del mandamento. Le indagini accertano il falso, 10 denunce.

Napoli è al centro di un’inchiesta che coinvolge la scoperta di false licenze NCC (Noleggio Con Conducente). Dieci individui sono stati denunciati in seguito a un’indagine partita dalla segnalazione del deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, e dell’Associazione campana NCC. Le indagini sono state condotte dalla Polizia Locale di Napoli.

Borrelli ha dichiarato: “Ci avevamo visti giustamente preoccupati nell’esporre l’incredibile anomalia delle 200 licenze NCC rilasciate dal comune di Sirignano, in provincia di Avellino. L’indagine ha confermato che il comune era estraneo alla vicenda, non avendo mai indetto una gara per le concessioni in questione.”

Le licenze NCC, apparentemente rilasciate in modo irregolare, hanno sollevato preoccupazioni riguardo all’operatività illegale di numerosi titolari nel settore. Borrelli ha sottolineato l’importanza di continuare le indagini per identificare altri possibili detentori di licenze fasulle, che continuano a operare illegalmente.

Il deputato ha anche evidenziato la necessità di chiarire eventuali complicità con la Motorizzazione Civile e le ditte di pratiche automobilistiche per i cambi di destinazione d’uso delle licenze, sottolineando il rischio di configurare un’associazione a delinquere dannosa per l’intero comparto turistico.

Le attività investigative proseguiranno con l’obiettivo di garantire la tutela dei turisti e di preservare l’integrità del settore, sottolineando l’importanza di collaborazione tra le autorità competenti e le associazioni del settore.