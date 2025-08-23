Camposano tra sicurezza e festa: il sindaco in prima linea

Tra dossier, transenne e celebrazioni, il Comune di Camposano non si ferma mai. Oggi il Municipio è rimasto aperto con il sindaco e il suo staff a lavoro, affrontando a colpi di procedure e controlli sia l’emergenza sicurezza sia l’organizzazione della festa cittadina in programma la prossima settimana.

Le operazioni per delimitare l’area a rischio crollo sono state completate: transenne fornite dalla Protezione Civile della Regione Campania sono state installate dalla squadra comunale, sostituendo quelle “a pagamento” precedenti. I fabbricati pericolanti hanno ora percorsi di accesso sicuri grazie alla regolarizzazione delle pratiche da parte dei proprietari, come previsto dall’Ordinanza sindacale n.12/2025.

Ma non è tutto lavoro e preoccupazione: il sindaco ha firmato la convocazione della Commissione Vigilanza Pubblico Spettacolo, con la partecipazione dei Vigili del Fuoco e dell’ASL Napoli 3 Sud, per dare il via alla festa cittadina. Il comitato presieduto da don Antonio, nonostante il momento emergenziale, ha svolto un lavoro “straordinario” per riportare gioia e sorrisi tra i cittadini.

L’Amministrazione sottolinea il sostegno al comitato e mette da parte le “chiacchiere da cortile”, ribadendo la vicinanza ai cittadini in ogni iniziativa. Tra sicurezza e divertimento, Camposano prova a guardare avanti con organizzazione e cuore.