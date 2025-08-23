“Avella: nuova disinfestazione adulticida sul territorio comunale nella notte”

AVELLA – L’Amministrazione Comunale di Avella rende noto che nella notte tra sabato e domenica, a partire dalle ore 2:00, sarà effettuato un nuovo intervento di disinfestazione adulticida su tutto il territorio cittadino. L’operazione, a cura del Comune, rientra nel programma di prevenzione sanitaria e sarà intensificata in occasione della festa in onore della Madonna delle Grazie e di San Sebastiano.

Si raccomanda alla cittadinanza di evitare di lasciare all’aperto alimenti, contenitori d’acqua o indumenti e di prestare particolare attenzione agli animali domestici durante l’intervento.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a collaborare, nel rispetto delle norme di sicurezza, per garantire l’efficacia dell’operazione e la tutela della salute pubblica.