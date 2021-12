CAMPOSANO. ISIDE: “Il paese non ospiterà più il palio del Casale”

Il direttivo dell’Associazione Iside si è riunito in data 3 dicembre 2021 in seduta straordinaria in seguito all’iniziativa dell’amministrazione comunale di Camposano che con delibera N°32DEL09-11-2021 ha deciso di indirizzare su altre attività i 20mila euro che la Città Metropolitana di Napoli nel 2019 aveva stanziato per la realizzazione del Palio del Casale.

Come riporta il documento ufficiale l’amministrazione comunale utilizzerà i fondi destinati al Palio del Casale per la realizzazione di una targa commemorativa e l’allestimento natalizio in via Croce San Nicola, Via Marconi, via F. Siciliano e nel corso Umberto I, quindi nulla che rientra nel progetto finanziato inizialmente per il palio internazionale di corsa su asini.

Visto che gli amministratori non hanno avuto un minimo di riguardo nei confronti dell’associazione Iside che da 15 anni, insieme al sacrificio di centinaia di volontari, valorizza realmente Camposano e per giunta questa non è la prima volta che fondi destinati al palio vengono utilizzati diversamente, questo direttivo ha preso un’amara e insindacabile decisione: CAMPOSANO PER I PROSSIMI ANNI NON SARA’ PIU’ SEDE DEL PALIO del CASALE, e a breve vi comunicheremo la nuova location.

A questo non vediamo una ragione che possa giustificare una targa commemorativa e luci natalizie in onore di una manifestazione che sta emigrando per andare a valorizzare altri territori ,quindi suggeriamo di fare ancora una variazione di spesa e aiutare le famiglie disagiate in occasione del Natale.

Comunicato Stampa

