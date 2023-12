“Camposano Buskers Festival”: Magia e Creatività invadono le strade del comune del nolano

Camposano si prepara ad accogliere la prima edizione del Camposano Buskers Festival, un evento unico dedicato agli Artisti di Strada, ideato e prodotto dal giornalista e project manager Donato Alfani. L’entusiasmo si fa palpabile in vista delle due serate, giovedì 28 dicembre e venerdì 29 dicembre, che trasformeranno la cittadina in un palcoscenico vivace e coinvolgente.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune e l’Amministrazione Comunale di Camposano, sarà parte integrante della rassegna natalizia comunale “Vita & Amore in… campoSANO”, portando arte, cultura e divertimento per grandi e piccini.

A partire dalle 19:30, artisti provenienti da ogni angolo si esibiranno in numeri sorprendenti lungo un percorso che abbraccia Piazza Umberto I, il Corso Vittorio Emanuele III e la suggestiva Villa Comunale. L’ingresso agli spettacoli è gratuito, offrendo a tutti l’opportunità di vivere un’esperienza unica e coinvolgente.

Oltre alle performance artistiche, l’evento avrà un’area dedicata al gusto e alla gastronomia, curata da associazioni locali come Pro Loco Camposano, Ultimi – Presidio agro-nolano, Fondazione Felice Rumma, La Quinta Nera, La Nuova Era. Un’occasione per i presenti di deliziare il palato con le specialità preparate ad hoc per l’occasione.

Il direttore artistico del festival, Donato Alfani, esprime la sua felicità e riconoscenza all’Amministrazione Comunale di Camposano, auspicando che questo evento possa gettare le basi per futuri appuntamenti. Il suo sogno è trasformare il Camposano Buskers Festival in un palcoscenico internazionale, facendo di Camposano la casa degli artisti di strada.