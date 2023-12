Divertimento e solidarietà, ritorna l’evento natalizio targato Urbe Vesuviana Il 27 dicembre la cena col delitto con “gli insoliti noti”

Torna la Cena con delitto targata Urbe Vesuviana. Appuntamento mercoledì 27 dicembre, alle ore 20:30, presso il ristorante/pizzeria “Falò” di Sant’Anastasia in via Dante Alighieri. L’evento, dopo il successo dello scorso anno, anche stavolta farà trasformare gli avventori del locale in veri e propri investigatori, che avranno il compito di risolvere il caso messo in scena dalla compagnia “Gli Insoliti Noti”, caso che vedrà notevoli colpi di scena e impegnerà ciascuno dei partecipanti nella sua risoluzione, tra interrogatori e soluzioni inaspettate. Ci saranno dei premi per i vincitori mentre il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto e il riempimento di calze da donare in vista dell’Epifania ai bambini meno fortunati del territorio. «Come ogni anno, l’associazione Urbe Vesuviana propone un evento natalizio divertente e coinvolgente, con scopo benefico, per regalare a tutti una serata originale, in cui è fondamentale mettersi in gioco e collaborare per la risoluzione dell’enigma, ma che ha anche un obiettivo più nobile, dare un aiuto a chi è meno fortunato» ha detto il presidente dell’associazione Urbe Vesuviana, Vincenzo Di Costanzo.