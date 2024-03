Campione d’Onore: IC Aurigemma di Monteforte Celebra Rosa Giannelli, Terza ai Campionati Italiani di Taekwondo

La comunità scolastica dell’IC Aurigemma di Monteforte ha premiato la campionessa di taekwondo Rosa Giannelli, studentessa della 3A della scuola secondaria di primo grado, classificatasi terza ai campionati italiani, nella categoria cintura rossa. Questa mattina nell’auditorium dell’istituto la cerimonia alla presenza del delegato provinciale Coni Peppino Saviano, dei coach della società sportiva dilettantistica irpina di taekwondo Rocco Giannelli e Luigi Saldutto e degli studenti delle classi terze. A fare gli onori di casa la dirigente scolastica Filomena Colella e il docente di scienze motorie Roberto Colella. A portare I propri saluti gli assessori al Comune di Monteforte Lia Vitale e Angelo Damiano. È stata la dirigente Colella a sottolineare il valore di cui si carica lo sport nella formazione delle nuove generazioni “lo sport è importantissimo per la vostra crescita, è uno strumento che può aiutarvi a diventare cittadini responsabili. E’ fondamentale, però, affiancare i successi nello sport all’impegno nello studio. Lo sport deve andare sempre di pari passo con la cultura, che sola rende liberi. Rosa deve essere un esempio da seguire per tutti voi”. Il professore Saviano ha ringraziato la dirigente scolastica per l’attenzione rivolta allo sport “che è sempre una palestra di vita. Non dobbiamo mai dimenticare che non conta quello che si fa ma come lo si fa. Fortunatamente, oggi, la pratica sportiva riveste un ruolo centrale anche all’interno della scuola, grazie ad una sinergia forte con i territori”. Quindi ha ricordato come fu il ministro irpino Francesco De Sanctis a introdurre l’insegnamento dell’educazione fisica delle scuole”. Giannelli e Saldutto hanno ripercorso la storia dell’antica arte sportiva del taekwondo, arrivata nel 1965 in Italia “Alle Olimpiadi del 2012 la prima medaglia conquistata dal nostro paese alle Olimpiadi, a cui è seguita nel 2020 la medaglia d’oro di Vito dell’Aquila che rappresenterà l’Italia anche ai prossimi giochi olimpici. Lo sport richiede tanti sacrifici ma i sacrifici sono sempre ricompensati. Rosa è stata l’unica atleta irpina a rappresentare i campionati italiani. Per la nostra società è stato un grande motivo di orgoglio”. Il professore Colella ha sottolineato come iniziative come queste siano importanti per offrire una vetrina a sport poco conosciuti come il taekwondo. Dagli assessori Vitale e Damiano l’incoraggiamento a Rosa a proseguire lungo la strada dell’impegno nello sport e nello studio. Quindi la consegna di una targa e di una coppa alla campionessa Rosa, visibilmente emozionata.