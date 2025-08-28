“Campania, strappo di Calenda: ‘Meglio perdere consiglieri che sostenere Fico’”

Parole nette quelle pronunciate da Carlo Calenda durante il suo intervento al Caffè della Versiliana. Il leader di Azione ha bocciato senza appello l’ipotesi di una candidatura di Roberto Fico alla guida della Regione Campania, lasciandosi andare a dichiarazioni destinate a far discutere.

«Prima di mettere la Campania in mano a Fico mi taglio le mani» ha detto Calenda, attaccando l’ex presidente della Camera per la presunta mancanza di esperienza amministrativa: «Non ha mai avuto responsabilità gestionali, se non quella di prendere l’autobus il primo giorno da presidente. Dal giorno successivo si è spostato con sette autisti e nove camerieri».

Calenda ha poi riconosciuto che alcuni consiglieri regionali del suo partito potrebbero sostenere l’ex esponente del Movimento 5 Stelle: «Li perderò, ma io non lo supporto» ha affermato, sottolineando la volontà di mantenere una linea autonoma.

Le dichiarazioni arrivano mentre nel centrosinistra prosegue il confronto sulla scelta del candidato per le prossime elezioni regionali in Campania. La figura di Fico resta tra le ipotesi in campo, ma la posizione espressa dal leader di Azione rende più complesso il mosaico delle alleanze.