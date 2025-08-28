Avella, torna “Fitness in Giardino”: allenarsi all’aperto tra natura e benessere

L’energia del movimento incontra la bellezza dei giardini storici. Ad Avella tornano gli appuntamenti con “Fitness in Giardino”, l’iniziativa che unisce sport, salute e socialità in uno scenario d’eccezione: i giardini del Palazzo Ducale.

Il primo allenamento è fissato per mercoledì 3 settembre 2025 alle ore 18:00, seguito da un nuovo incontro il 17 settembre. A guidare la sessione sarà l’istruttrice Marianna Corrado, che proporrà esercizi adatti a tutti, pensati per rimettersi in forma e scaricare lo stress della giornata.

L’ingresso è gratuito e senza prenotazione: basta presentarsi con un tappetino, una bottiglia d’acqua e la voglia di muoversi.

Allenarsi all’aperto non è solo un modo per prendersi cura del proprio corpo, ma anche un’occasione per respirare aria pulita, ritrovare il contatto con la natura e condividere un’esperienza positiva con gli altri.

Settembre, con il suo clima ancora piacevole, è il momento ideale per riscoprire il piacere del fitness en plein air. Avella è pronta a trasformarsi in una palestra a cielo aperto.