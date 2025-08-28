“Carotenuto, la comunità al bivio: partecipazione decisiva per il futuro”

Mugnano del Cardinale – Giornata cruciale per l’USG Carotenuto. Dopo la consegna del titolo sportivo e i primi due incontri esplorativi, oggi – giovedì 28 agosto alle ore 19:00 – è stata convocata una riunione pubblica aperta a tutta la cittadinanza.

L’obiettivo è chiaro: approfondire le proposte già arrivate sul tavolo e raccogliere nuove idee per garantire un futuro alla storica società di Mugnano del Cardinale. Sul piatto ci sono diverse soluzioni, tutte orientate a non interrompere il cammino sportivo del Carotenuto, realtà che da decenni rappresenta il cuore calcistico della comunità.

La dirigenza invita non solo tifosi e appassionati, ma anche istituzioni, imprenditori e chiunque voglia dare un contributo, a partecipare all’incontro. L’intento è condividere percorsi e responsabilità, nella speranza di costruire insieme un progetto solido e duraturo.

Il Carotenuto, fondato nel 1955, ha vissuto momenti di gloria e difficoltà, ma resta un simbolo identitario per l’Irpinia. Ora il futuro dipende dal coinvolgimento di tutti.