Campania sotto Allerta Gialla: temporali improvvisi minacciano la giornata di Ferragosto

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per l’intera regione, avvertendo cittadini e istituzioni della possibilità di temporali improvvisi, grandine e fulmini durante la giornata di Ferragosto.

Secondo le valutazioni del Centro Funzionale, le precipitazioni previste saranno rapide e difficili da anticipare, con picchi di intensità tra le 12 e le 23.59 di oggi. Gli esperti segnalano possibili danni a coperture e strutture esposte, oltre al rischio di allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua e scorrimento di acqua sulle strade, senza escludere la caduta di massi e frane nelle aree più vulnerabili.

Le autorità comunali sono invitate ad attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e a seguire le misure di prevenzione e mitigazione previste dai rispettivi piani di protezione civile. La Protezione Civile raccomanda inoltre di monitorare il verde pubblico, evitare spostamenti non necessari durante i fenomeni più intensi e seguire le comunicazioni ufficiali della Sala Operativa Regionale.

Nonostante la giornata festiva, il richiamo alla prudenza è forte: “Ferragosto in Campania sarà condizionato dal maltempo improvviso”, sottolineano gli esperti, ricordando che la rapidità dei fenomeni è una delle principali difficoltà previsionali di questa estate.