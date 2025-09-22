Nola, allarme in ospedale: dimissioni di massa in Neurologia, assistenza a rischio

NOLA – Ore di tensione all’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola, dove l’intero organico del reparto di Neurologia, compreso il primario, ha rassegnato le dimissioni. Una decisione senza precedenti che apre scenari preoccupanti per la tenuta del servizio sanitario locale.

Un segnale estremo

Le ragioni ufficiali non sono state rese note, ma secondo indiscrezioni la scelta sarebbe legata a carenze croniche di personale e alla mancanza di spazi adeguati per il trattamento dei pazienti. Circostanze che avrebbero reso il lavoro dei medici sempre più difficile, fino a determinare una presa di posizione collettiva e clamorosa.

Un reparto sospeso

Al momento la Neurologia non è chiusa, ma la situazione viene definita da più parti come “critica”. Se non arriveranno interventi immediati da parte della direzione sanitaria e dell’ASL Napoli 3 Sud, il rischio concreto è quello di non riuscire più a garantire le attività minime di assistenza.

Preoccupazione per il territorio

Il possibile blocco del reparto metterebbe in seria difficoltà i cittadini dell’area nolana, privandoli di un punto di riferimento fondamentale per patologie che richiedono cure tempestive e specialistiche. La comunità locale, intanto, guarda con crescente apprensione agli sviluppi della vicenda.

Attesa di soluzioni

Il futuro della Neurologia nolana resta appeso alle decisioni delle istituzioni sanitarie. La speranza è che si intervenga rapidamente per scongiurare una crisi che avrebbe ripercussioni dirette su pazienti e famiglie.