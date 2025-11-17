Alessandro Conte porta magia al Maio e conquista Sirignano: la tradizione si trasforma in un racconto di musica ed emozioni

Sirignano ha vissuto ieri una giornata di festa e di grande partecipazione in occasione delle celebrazioni dedicate al Maio di Sant’Andrea Apostolo, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità. Protagonista assoluto dell’evento è stato il noto artista mandamentale Alessandro Conte, che ha regalato ai presenti una doppia esibizione accolta con entusiasmo.

La giornata del Maio si è aperta con una prima performance dell’artista, immersa nel suggestivo scenario montano. Un’atmosfera intensa, tra fede, natura e musica, che ha richiamato numerosi cittadini desiderosi di condividere questo momento tradizionale e spirituale.

In serata, Conte si è poi esibito nella piazza principale di Sirignano, piazza Aniello Colucci, trasformata per l’occasione in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il pubblico, accorso numeroso, ha accompagnato con calore ogni brano, confermando ancora una volta il forte legame tra la comunità sirignanese e le proprie tradizioni, oltre all’affetto verso uno dei cantautori più apprezzati del Mandamento.

L’evento dedicato a Sant’Andrea Apostolo si è rivelato un successo pieno, capace di unire devozione, cultura e spettacolo in una giornata di festa popolare. La doppia esibizione di Alessandro Conte ha rappresentato il momento più atteso e coinvolgente, contribuendo a rendere speciale una ricorrenza che Sirignano vive da sempre con identità, appartenenza e orgoglio.