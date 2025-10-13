Farmacia di turno nel mandamento baianese: dal 13 al 20 ottobre 2025 attiva la Farmacia Perez di Avella

Nel mandamento baianese continua il servizio di reperibilità garantito dalle farmacie di turno, un presidio essenziale per i cittadini che necessitano di medicinali, assistenza o prodotti sanitari in orari serali, notturni e nei giorni festivi.

Per la settimana compresa tra lunedì 13 e domenica 20 ottobre 2025, sarà operativa la Farmacia Perez di Avella, pronta ad accogliere e supportare la popolazione locale e i residenti dei paesi limitrofi con professionalità e disponibilità.

Il presidio assicurerà la distribuzione dei farmaci, l’assistenza nelle urgenze sanitarie e la consulenza farmaceutica per ogni esigenza dei cittadini.

A garanzia di un servizio continuativo resta attiva anche la Farmacia De Sanctis di Nola, punto di riferimento per l’intera area grazie al servizio H24, operativo tutti i giorni e tutte le notti dell’anno.

La farmacia è situata in Via San Paolo Bel Sito n.69 – 80035 Nola (NA).

Per informazioni o richieste:

• Telefono/Fax: 081 8237343

• Email: [email protected]

I cittadini sono invitati a rivolgersi alla farmacia di turno più vicina per approvvigionamenti urgenti, prescrizioni mediche o farmaci da banco, così da garantire continuità e sicurezza sanitaria in ogni momento della settimana.

Per eventuali aggiornamenti o variazioni nei turni, Binews continuerà a informare in tempo reale i lettori, assicurando un servizio puntuale e completo a tutela della salute pubblica.