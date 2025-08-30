Camminata Rosa, l’Irpinia si veste di speranza: l’11ª edizione il 14 settembre da Mercogliano ad Avellino

La forza della comunità, il valore della prevenzione, la speranza che diventa cammino. Domenica 14 settembre 2025 torna la Camminata Rosa, manifestazione che da oltre un decennio trasforma le strade dell’Irpinia in un fiume di solidarietà. L’undicesima edizione si svolgerà all’insegna del tema “Fu Cancer”, messaggio potente di rinascita e resistenza.

Il percorso e i momenti salienti

Il raduno è fissato alle 8:00 in Viale San Modestino a Mercogliano. Alle 8:45 è prevista la partenza della marcia collettiva, che condurrà i partecipanti fino ad Avellino: un tragitto che è insieme esercizio fisico, testimonianza di vicinanza a chi lotta contro la malattia e celebrazione di chi l’ha superata.

Alle 11:00, nel Duomo di Santa Maria Assunta, verrà celebrata la Santa Messa, momento spirituale che rinsalderà il significato della giornata. Subito dopo, alle 11:30, il cielo si colorerà di rosa: un gesto simbolico che chiuderà la manifestazione ricordando la bellezza della vita e l’importanza di difenderla.

Un appuntamento che unisce

La Camminata Rosa non è solo una manifestazione: è un rito collettivo che intreccia fede, sport, cultura e impegno sociale. Migliaia di persone partecipano ogni anno, creando un corteo che attraversa i paesi e porta con sé un messaggio universale: la prevenzione è la prima arma contro il cancro.

Il patrocinio di enti e istituzioni come Pietrelcina, San Giuseppe Moscati e FUC testimonia il radicamento e la credibilità di un evento che è ormai diventato patrimonio condiviso del territorio.

Il valore del rosa

Il colore rosa, scelto come simbolo, è molto più che un richiamo cromatico: rappresenta resilienza, delicatezza, coraggio. In ogni passo, in ogni sciarpa, in ogni fiore che accompagna la marcia, c’è l’eco delle battaglie personali e il sostegno di un’intera comunità.

L’appello

Gli organizzatori rinnovano l’invito: “Vieni e cammina con noi”. Partecipare non significa soltanto percorrere una strada, ma prendere parte a un viaggio di consapevolezza e solidarietà.

Il 14 settembre, tra Mercogliano e Avellino, l’Irpinia si vestirà ancora una volta di rosa. E lo farà per ricordare che, insieme, si può trasformare la fragilità in forza e il dolore in speranza.