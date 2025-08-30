Allarme alimentare: ritirate mozzarelle per pizza contaminate da latte inquinato

ROMA — Nuovo richiamo alimentare in Italia. Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di diversi lotti di mozzarella per pizza prodotta dalla Latteria Soligo sac., nello stabilimento di via 1° settembre 32 a Soligo (Treviso).
Il provvedimento è scattato a causa della presenza di latte inquinato utilizzato in fase di produzione. Secondo la nota ufficiale, «su una parte del latte impiegato è stata riscontrata la presenza di inquinanti, rendendolo non idoneo all’utilizzo».
Prodotti coinvolti
Il richiamo riguarda sempre lo stesso lotto, il 25080600, con data di scadenza 31 agosto 2025. Nello specifico i prodotti interessati sono:
• Mozzarella per pizza Cubettata, buste da 2 kg
• Mozzarella per pizza Julienne, confezioni da 1,5 kg
• Mozzarella per pizza Filone Cube, 1 kg
• Mozzarella per pizza Filone, 1 kg
Le raccomandazioni
Il Ministero invita i consumatori a non consumare i prodotti e a riconsegnarli al punto vendita, anche in assenza di scontrino, per ottenere il rimborso.
La Latteria Soligo, oltre al ritiro precauzionale, ha avviato ulteriori verifiche sulla filiera produttiva, mentre si attendono conferme sulla natura degli inquinanti riscontrati.
Si tratta di una misura precauzionale volta a garantire la sicurezza dei consumatori e ad evitare possibili rischi chimici legati al consumo del prodotto contaminato.