Marciapiedi in degrado, la denuncia del gruppo politico Uniti per Sperone

Il nostro paese vive una situazione di degrado che non può più essere ignorata.

Come gruppo politico Uniti per Sperone, denunciamo pubblicamente lo stato di abbandono in cui versano i marciapiedi di Corso Umberto I e di molte altre strade del nostro territorio.

Le immagini che circolano in questi giorni parlano chiaro: mattonelle sconnesse, tratti mancanti, erbacce che crescono indisturbate. Una condizione indegna per un paese civile, che mette a rischio il quotidianamente pedoni, anziani, bambini e persone con disabilità.

Non si tratta di polemica sterile, ma di sicurezza e dignità urbana.

I marciapiedi rappresentano un servizio essenziale per la comunità, e vederli ridotti in questo stato è un’offesa alla cittadinanza.

Chiediamo all’amministrazione comunale:

  • di intervenire con urgenza per ripristinare le condizioni di sicurezza,
  • di programmare una manutenzione ordinaria costante,
  • di restituire decoro e vivibilità a tutto il paese.

Sperone non merita questo abbandono.

Il nostro impegno, come Uniti per Sperone, è dare voce ai cittadini e pretendere risposte concrete, perché il bene comune deve venire prima di tutto.

Uniti per Sperone