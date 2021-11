Cammarano: “Maltempo, agro nocerino-sarnese in ginocchio. Servono misure urgenti”

Il presidente della Commissione regionale speciale Aree Interne: “Tutelare cittadini e agricoltori e risarcire chi ha subito danni”

“Il maltempo che imperversa da giorni senza sosta sta mettendo a nudo tutte le criticità con cui facciamo i conti da anni in Campania. I territori di campagna dell’agro sarnese-nocerino, da Sarno a Scafati, sono stati caratterizzati, ancora una volta, da allagamenti. È sempre più urgente procedere al dragaggio, sia del fiume che dei canali, così come è importante provvedere, una buona volta, al rifacimento degli argini. Abbiamo il dovere di dare risposte ai cittadini e a tutti gli agricoltori che rischiano di vedere vanificate mesi di duro lavoro”. Lo dichiara il presidente della Commissione regionale speciale Aree Interne Michele Cammarano.

“Tutelare il territorio e salvaguardare la popolazione – prosegue Cammarano – devono essere le nostre priorità. Sono in contatto in queste ore con la Giunta regionale, il Consorzio di Bonifica, il Genio Civile e l’Ente Parco, perché si intervenga immediatamente con provvedimenti ad hoc, ma anche con risorse adeguate per risarcire i contadini e le famiglie che stanno patendo le conseguenze delle esondazioni dei giorni scorsi”.

