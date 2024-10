Calcio Serie C, 8a giornata. Poker Avellino a Crotone: doppietta di Sounas e reti di Patierno e Russo

di Redazione sportiva

Crotone-Avellino 0-4

Avellino devastante a Crotone, batte i pitagorici per 0-4 con doppietta di Sounas e reti di Patierno e Russo. È il settimo punto della gestione Biancolino in tre partite, due vittorie consecutive.

C’è Cionek titolare che rimpiazza lo squalificato Cancellotti. Nemmeno un minuto e Rigione imbecca Patierno, il tiro del bomber di Bitonto è deviato dal portiere D’Alterio. Al 4′ ci mette una pezza Frascatore per i lupi. Al 17′ i calabresi perdono l’ex Giron per infortunio, al suo posto Groppelli. Due giri di lancette e Gomez per i padroni di casa va di testa, palla alta. La replica è di Cionek, zuccata di poco fuori. Al 37′ Groppelli deve immolarsi per evitare il peggio, era in agguato D’Ausilio. Botta e risposta Tumminello-Frascatore, Iannarilli non ha problemi sulla conclusione del primo, mentre D’Alterio deve deviare in angolo il tiro del secondo. Una manciata di minuti e Gori provoca l’infortunio di De Pasquale, il tecnico crotonese Longo inserisce al suo posto Armini. Al quinto minuto di recupero della prima frazione la mazzata tremenda per i calabresi: D’Ausilio vede Sounas che di testa trova lo spazio e il tempo giusto per bucare D’Alterio, Avellino in vantaggio. Migliore intervallo per i lupi non poteva esserci.

Nella ripresa la ditta D’Ausilio-Sounas colpisce ancora, l’ex Cerignola dà un altro cioccolatino al centrocampista greco che scarica in rete il raddoppio e dedica la marcatura a Raffaele, vittima di un grave incidente prima di Avellino-Foggia. Il Crotone è alle corde. È quindi Palmiero a suggerire per Patierno, 0-3 solo rinviato. Al 61′, dopo un altro errore, la punta pugliese è brava a girare in rete uno splendido assist di De Cristofaro. Triplo cambio per Longo, invece Biancolino da’ spazio a Russo per Gori. Il poker potrebbe arrivare ancora con Patierno che però a tu per tu con D’Alterio si fa intuire il tiro dal portiere pitagorico. In campo Vano all’83’ per Patierno, segna subito di testa ma la sua marcatura è annullata per fuorigioco. Ci pensa Russo allora a siglare lo 0-4, se ne va in un buco della difesa di casa e non ha difficoltà a battere D’Alterio. Un Avellino vittorioso e rigenerato dalla cura Biancolino va a prendere i meritati applausi dei tifosi giunti in Calabria.