BAIANO. Costituito il direttivo del Comitato Maio: conferme e nuove nomine

Il 26 settembre, su convocazione dell’amministrazione comunale, si è svolta la riunione per costituire il direttivo del Comitato Maio per l’anno in corso. Durante l’incontro, dopo aver preso in considerazione le esigenze dei partecipanti, la carica di referente è stata riconfermata a Michele Colucci, delegato dell’associazione Maio di Santo Stefano. La carica di segretario, sottoposta a votazione, è stata affidata a Stefania Canonico, vicepresidente dell’associazione Bambin Gesù, mentre quella di cassiere è stata assegnata a Giuseppe Lippiello, delegato dell’associazione O’ Carruocciolo. Stabilito l’assetto del direttivo, le associazioni iniziano ora a pianificare gli eventi del Natale baianese.