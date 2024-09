Calcio Serie C, 3a giornata. Pari con il Cerignola: Avellino fischiato e Pazienza confermato

Avellino-Audace Cerignola 0-0

Avellino (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Armellino, Frascatore; Llano (75′ Enrici), Sounas, Palmiero (82′ Benedetti), Rocca, D’Ausilio; Redan (59′ Russo), Gori (82′ Vano). A disp.: Marson, Cancellieri, Rigione, Patierno, Arzillo, Mutanda. All.: Pazienza

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco; Martinelli (61′ Bianchini), Gonnelli, Visentin; Russo, Tascone (83′ Velasquez), Capomaggio, Paolucci (88′ Sainz-Maza), Tentardini (83′ Di Dio); Cuppone (83′ Gagliano), Salvemini. A disp.: Greco, Fares, Ruggiero, Parigini, Jallow, Romano, Iurilli, Ianzano, Carrozza. All. Raffaele

Arbitro: Mucera di Palermo

Assistenti: Spataro di Rossano e Montanelli di Lecco

Note: ammoniti Rocca, Armellino, Tascone, Gonnelli, Parigini

L’Avellino non va oltre lo 0-0 contro l’Audace Cerignola nella gara di ieri sera, Pazienza rimane in sella. Decisione abbastanza sorprendente.

Llano e D’Ausilio sono gli esterni, Rocca e Redan altre novità insieme all’argentino viste le assenze. La partita è piuttosto bloccata all’inizio, al 17′ Gori non approfitta di una distrazione difensiva pugliese. Al 36′ scambio Paolucci-Cuppone, Iannarilli si oppone alla conclusione di quest’ultimo. L’Avellino latita e trema quando Russo colpisce il palo interno dopo un corner conseguente ad un’azione pericolosa, sventata da D’Ausilio.

Solo nella ripresa arriva il primo tiro in porta dei lupi, al 50′ è Redan a provarci e Saracco devia in angolo. Gli uomini di Pazienza si scuotono, il diagonale di D’Ausilio è fuori di pochissimo. Il Cerignola va in difficoltà, il subentrato Bianchini salva sull’altro subentrato, il biancoverde Russo. Esce Llano ed entra Enrici, poi Vano per un deludentissimo Gori. Armellino avanza a centrocampo con l’entrata in campo di Benedetti. Chance per i pugliesi, Paolucci tira a lato. Ben sette minuti di recupero ma le reti rimangono bianche, fischi a iosa per i lupi.