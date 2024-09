CAMPOSANO. Azione: Ma questa non è Las Vegas, questa è Las Sfigas!”

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Utilizziamo una famosa frase di Jerry Calà, tratta dal film Vacanze in America, per descrivere la situazione sfortunata in cui si trovano Faibano e i faibanesi, epotenzialmente tutti gli abitanti di via Provinciale e le attività commerciali lì presenti.

Partiamo dai residenti a Faibano centro, costretti a disagi quotidiani a causa di soluzioni sbagliate e grottesche riguardo alla viabilità, oltre alla mancanza di attenzionee manutenzione.

La scelta di deviare per piazza Thaon de Revel i veicoli provenienti da Cicciano, attraverso una rotonda fantasiosa, oltre a rappresentare un pericolo, è un disastro per chi vive nel centro urbano della nostra frazione, poiché le migliaia di auto, camion e moto che da lì transitano creano un flusso insostenibile perresidenti e pedoni, e rendono, con i loro scarichi di gas,l’aria irrespirabile a chi si reca per esempio nella piazzetta o sta seduto al bar.

Inoltre, proprio la piazzetta versa in condizioni pietose a causa delle caditoie intasate e del guasto della fontanella, con conseguente accumulo davanti alle panchine di acqua e fanghigia.

E sinceramente fa ridere la pista pedonale e ciclabile lì disegnata, poiché, come si vede in foto, è un circuito chiuso che costringerebbe i malcapitati a girare all’infinito attorno al complesso orologio-chiesa-piazza:un loop che fa venire in mente la ruota in cui girano i criceti!

Concludiamo parlando della balorda idea, ancora viva, di cambiare la denominazione di via Provinciale con via Las Vegas, una iniziativa di pessimo gusto, visto che alla città di Las Vegas negli USA sono associate caratteristiche non proprio edificanti: alcol in eccesso, dispendio di denaro, gioco d’azzardo, città della perdizione e del peccato.

Siamo convinti che i nomi che un’Amministrazione dà alle strade siano espressione dei valori che essa vuole promuovere presso i cittadini…

Dunque siamo più che mai contrari a questo scempio toponomastico sia dal punto di vista morale, sia perché è un nome fuori contesto locale, sia per il disagio ai residenti che dovranno aggiornare i loro documenti, e i danni economici ai commercianti che dovranno ristampare materiale di imbustamento e impacchettamento.

Pertanto Camposano in Azione chiede:

che sia accantonata la proposta di cambiare il nome di via Provinciale con via Las Vegas, per i suddetti motivi; che al più presto venga rimossa l’attuale sistema di rotatoria a Faibano e venga ripristinato il flusso del traffico come in precedenza; che la piazzetta sia resa decorosa ed accogliente; che sia rivista la configurazione della pista ciclabile e pedonale per immaginarla più normale.

Ma soprattutto che si renda la vita meno complicata ai faibanesi e ai residenti e commercianti di via Provinciale.Sostenete il nostro progetto politico e Costruiamo insieme la nuova Camposano, sul serio!

Il gruppo Camposano in Azione