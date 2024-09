Calcio Serie C, 2a giornata. Delusione Avellino, solo un pari col Giugliano

Avellino-Giugliano 1-1

Avellino (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Armellino, Frascatore (83′ Enrici); D’Ausilio, De Cristofaro, Sounas, Palmiero ( 76′ Redan), Liotti (92′ Cancellieri); Russo, Gori (88′ Vano). A disposizione: Marson, Guarnieri, Benedetti, Rigione, Llano, Sannipoli, Rocca, Arzillo, Patierno. All. Pazienza.

Indisponibili: Toscano, Tribuzzi.

Giugliano (4-3-3): Barosi; Valdesi (85′ Minelli), Solcia, Caldore, Oyewale; Maselli (77′ Acella), De Rosa (61′ Celeghin), Giorgione; Ciuferri, Padula (76′ De Paoli), Njambè (61′ D’Agostino). A disposizione: Russo, Peluso, La Vardera, Nuredini, Esposito G., Masala. All. Bertotto.

Arbitro: Djurdjevic di Trieste

Assistenti: Santarossa di Pordenone e Nigri di Trieste

Quarto uomo:Striano di Salerno

Note: 96′ espulso De Cristofaro; recupero p.t. 3′, s.t. 6′; ammoniti De Rosa, Njambe’, Solcia, Caldore, Liotti, Maselli.

Reti: 42′ Ciuferri (G), 60′ Sounas (A)

di Lucio Ianniciello

Non arriva la vittoria, l’Avellino rimedia solo un punto con il gol di Sounas dopo il vantaggio del Giugliano. Non comincia nel migliore dei mondi il doppio turno casalingo.

L’Avellino deve fare a meno di Toscano e Tribuzzi, è D’Ausilio a fare l’esterno di destra, Liotti a sinistra. Russo e Gori in attacco. Giugliano col 4-3-3. Al 5′ Avellino vicino al gol, incursione di De Cristofaro e Sounas da ottima posizione scheggia la traversa. Un solo giro di lancette e Barosi si oppone ad una sassata di Russo. Al 16′ dallo scudo della difesa giuglianese su tentativo di Gori, servito da De Cristofaro, alla ripartenza degli ospiti: Padula, assistito da Oyewale, è solo davanti a Iannarilli ma spedisce alto. Clamorosa occasione fallita. La partita, dopo il cooling break, si mette sui binari dell’equilibrio. La stasi la rompe Njambe’, sul suo tiro a giro è bravo Iannarilli che si distende e devia evitando il peggio. È il preludio al vantaggio dei tigrotti, al 42′ il trio offensivo affonda come lama nel burro nella difesa irpina, palla a Ciuferri che trafigge Iannarilli. Il primo tempo finisce con i tigrotti avanti.

Si riparte e in un buco della retroguardia avellinese si infila Padula, sgroppata e tiro alto non di molto. Dall’altra parte la replica non è all’altezza, stop sbagliato di Sounas sotto porta e l’azione sfuma. Il primo ammonito è Njambe’. Al 60′ esplode il Partenio Lombardi, da un’imbeccata di D’Ausilio non può niente Barosi sul colpo di testa vincente di Sounas. L’Avellino spinge, il Giugliano riparte. Pazienza fa ricorso a Redan, esce Palmiero. Poi butta nella mischia Vano ed Enrici, esordio per quest’ultimo. Vano ci prova subito, Barosi c’è. Sei i minuti di recupero. Giorgione con un calcio piazzato per poco non fa centro. Il tempo scorre, per i lupi entra pure Cancellieri. Non succede più niente, se non il rosso a De Cristofaro, mandato via dall’arbitro per proteste. Pari e patta e delusione in casa Avellino.