Calcio Serie C, 17a giornata. Avellino, altro pari a Monopoli: le reti nel primo tempo

Monopoli (3-5-2): Vitale; Viteritti, Miceli, Angileri; Valenti (84′ Cristallo), Falzerano (68′ Bulevardi), Battocchio, Scipioni (68′ Virgilio), Yabre (84′ Pace); Vazquez (24′ Yeboah), Grandolfo. A disposizione: Garofani, Sibilano, Bizzotto, De Sena, Fazio, Selleri, Capozzi, De Risio, Ferrini, Cellamare, Bruschi. All. Colombo.

Avellino (4-2-2-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione (61′ Cionek), Enrici, Frascatore; De Cristofaro (90′ Mutanda), Armellino; Sounas (66′ Rocca), Redan (66′ Russo); Gori (90′ Campanile), Patierno. A disposizione: Marson, Benedetti, Llano, Liotti, Toscano, Arzillo. All. Biancolino.

Arbitro: Ancora di Roma 1.

Assistenti: Piatti di Como e Di Meo di Nichelino.

Quarto Ufficiale: Angelillo di Nola

Note: ammoniti Biancolino (non dal campo), Yeboah, Cancellotti, Angileri, De Cristofaro, Bulevardi, Mutanda; recupero p.t. 4′, s.t. 6′

Reti: 18′ De Cristofaro (A), 37′ Yabre (M)

di Redazione sportiva

Quarto pareggio consecutivo per i biancoverdi in partite di vertice, di cui tre fuori casa e quinta senza vittorie. Al vantaggio di De Cristofaro risponde Yabre, reti tutte nel primo tempo. Occasioni limpide per i biancoverdi nel finale di gara ma il risultato non si è schiodato.

L’Avellino si presenta al “Veneziani” con il 4-2-2-2, assenti Palmiero, Tribuzzi (squalificati), D’Ausilio e Vano (infortunati). Armellino a centrocampo, Redan e Sounas a sostegno della coppia d’attacco Gori-Patierno. Monopoli col 3-5-2. Dopo 6′ ci prova De Cristofaro, conclusione ciabattata che non crea problemi a Vitale. Biancolino si arrabbia per un intervento non sanzionato di Valenti ai danni di Frascatore e si becca lui il giallo. Un traversone di Yabre, per il Monopoli, si spegne sull’esterno della rete avellinese. Al 18′ il bel vantaggio dei lupi, puntata di Armellino nell’area pugliese, sfera a Sounas che appoggia all’indietro per De Cristofaro, piatto e palla nel sette. È 0-1. Altra tegola per i gabbiani al 23′, infortunio alla caviglia per Vazquez, lascia il campo e lo rimpiazza Yeboah. La squadra di Colombo, però, pressa alto. I frutti arrivano al 37′, azione manovrata con Grandolfo a tenere la sfera, scarico per Yabre che in diagonale batte Iannarilli. La partita torna in equilibrio. Al 42′ l’Avellino cerca di sorprendere gli avversari con Patierno, il suo tentativo è ribattuto dall’ ex Miceli. Dall’altra parte il tiro di Scipioni non dà noie a Iannarilli. Dopo 4′ di recupero squadre negli spogliatoi.

Si riparte, sale l’agonismo, testimonianza ne è qualche giallo di troppo, occasioni non se ne vedono. Biancolino cambia Rigione con Cionek, poi Russo e Rocca per Redan e Sounas. Dopo due minuti dall’entrata in campo, Russo ci prova ma Vitale compie una gran parata. Anche Colombo ricorre alle sostituzioni. Ancora Russo è insidioso su punizione al 76′, bravo Vitale. Il Monopoli ribatte con un tiro a pelo d’erba di Scipioni, Iannarilli si accartoccia e tiene stretta una palla pericolosa. Il tempo scorre, una opportunità ghiottissima ce l’ha Patierno all’85’, ci arriva Vitale. La conclusione del bitontino non e’ sufficientemente angolata. Fanno ingresso in campo Mutanda e Campanile, sei i minuti di recupero. Monopoli minaccioso nei primi 3 ma Russo (girata ribattuta da ottima posizione), e Armellino (colpo di testa bloccato da Vitale) fanno tremare i gabbiani.