SANT’Oggi. Domenica 19 ottobre la chiesa celebra san Gioele profeta, san Paolo della Croce, santa Laura di Cordova, beato Jerzy Popieluszko e venerabile Placido Baccher

19 ottobre: venerabile Placido Baccher, nacque a Napoli il 5 aprile 1781, ultimo dei sette figli di Vincenzo De Gasaro e di Cherubina Cinque, il cognome con cui è conosciuto, viene dal padre il quale avendo ricevuto per discendenza, una vistosa eredità dal primo marito della madre Girolamo Baccher, la quale in seconde nozze aveva sposato Gerardo De Gasaro, volle per riconoscenza aggiungere al suo cognome anche quello di Baccher; quindi il padre di don Placido si chiamò Vincenzo De Gasaro-Baccher. II piccolo Placido mostrò ben presto predilezione per le cerimonie religiose; rifuggendo dagli scherzi dei bimbi della sua età, si dedicò agli altarini, officiando con i fratellini e gli amici quasi fosse un vecchio sacerdote. Frequentò il Collegio dei Padri Domenicani di San Tommaso d’Aquino ai Fiorentini che frequentò da esterno, qui colse una tenera devozione a san Luigi Gonzaga; quella per la Madonna la ereditò dalla mamma. Durante la rivoluzione napoletana del 1799, che portò all’instaurazione della Repubblica Partenopea, Placido venne coinvolto pesantemente; venivano perseguiti tutti coloro che fossero sospettati di fedeltà al re, suo padre Vincenzo era stato già esi¬liato; i fratelli Gennaro e Gerardo erano caduti sotto i colpi del plotone di esecuzione, giustiziati nel castello angioino; lui, di appena 18 anni, era in attesa di sentirsi leggere la sentenza che lo condannava a morte, ma la notte precedente il giudizio, ebbe in sogno la Madonna, che lo rassicurò sulla sua liberazione, chiedendogli di consacrarsi a Lei; condotto l’indomani davanti al tribunale, nel Palazzo Reale, i giudici nel guardarlo, si meravigliarono dell’arresto di quel giovane così inoffensivo e incapace di far del male e quindi ne ordinarono la scarcerazione. La Madonna lo aveva salvato e lo salvò ancora, quando fu spiccato un altro ordine di cattura, perché il Presidente del Tribunale riscontrò che erano stati giustiziati 16 realisti invece dei 17 della lista; per sfuggire alla cattura, Placido fu calato con una corda in un pozzo, ma per errata manovra finì sul parapetto di una loggia, spaccandosi la testa. Il 20 febbraio 1802 Placido vestì l’abito talare frequentando e studiando come chierico esterno, il convento di San Tommaso d’Aquino e fu assegnato alla parrocchia di San Giovanni Maggiore. Completati gli studi venne ordinato sacerdote, nella Basilica di Santa Restituta, il 30 maggio del 1806. Fece apostolato in alcune chiese napoletane, instaurando con i fedeli già allora, i raduni del sabato per recarsi alla chiesa dell’Immacolata, ai piedi del castello, finché i superiori lo nominarono, nel 1811, rettore della Chiesa del Santissimo Salvatore, detta del Gesù Vecchio, fondata nel 1557 dai gesuiti. Devotissimo alla Madonna trasformò la sua chiesa in un fervido centro di devozione mariana, fedele al suo motto “A Gesù per Maria”; fu ardente zelatore del Rosario, da lui considerato arma validissima di apostolato; malgrado tutto però a don Placido, la chiesa sembrava una reggia senza regina, allora si fece costruire una statua dell’Immacolata, così come l’aveva sognata la notte della sua prigionia in Castel Capuano. Il culto che si instaurò nel Gesù Vecchio per la Madonna, si diffuse per tutta Napoli e folle di fedeli vi si recavano per le cerimonie del sabato e in particolare nella Novena e festa dell’Immacolata Concezione dell’8 dicembre, che a Napoli è stata sempre particolarmente celebrata. Morì il 19 ottobre 1851, a 70 anni