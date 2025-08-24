SANT’Oggi. Lunedì 25 agosto si festeggia san Giuseppe Calasanzio, san Pellegrino martire, san Luigi IX e santa Patrizia di Costantinopoli

25 agosto: san Pellegrino martire, oltre Pellegrino in questo giorno si commemorano anche i suoi compagni, Eusebio, Ponziano e Vincenzo, la loro passio, racconta che vissero al tempo dell’imperatore Commodo (180-92). Per seguire i consigli evangelici distribuirono ai poveri i loro averi. Quando l’imperatore ordinò un pubblico atto di culto in onore di Giove ed Ercole, essi non solo rifiutarono, ma anche intensificarono la loro propaganda cristiana. Convertirono al cristianesimo anche il senatore Giulio, che pure si affrettò a distribuire le sue ricchezze ai poveri: il giudice Vitellio lo condannò ad essere ucciso a vergate. Pellegrino e i suoi compagni ne seppellirono il corpo con onore. Vitellio li fece arrestare e li sottopose ai supplizi del cavalletto, dello stiramento dei piedi, della bastonatura e del fuoco ai fianchi. Un angelo scese a medicare le loro ferite, scena che contemplò Antonio (o Antonino), uno dei carnefici, che si convertì e poco dopo suggellò con il sangue la sua fede. Eusebio, al quale era stata strappata la lingua durante le torture, riprese a parlare. Una notte, mentre i quattro erano in preghiera, apparve loro Giulio che li esortava a continuare nella loro opera di conversione. La notizia di questi episodi si diffuse in tutta Roma e ben presto molti accorsero alle prigioni chiedendo, ai quattro giovani, intercessioni e preghiere; molti si convertirono, e tra questi, Lupolo, che era stato sacerdote di Giove Capitolino, e Simplicio, custode del carcere. Intanto Commodo, informato dei prodigiosi eventi e preoccupato per tutto l’interesse che si era acceso intorno a Pellegrino e compagni, convocò i più diretti collaboratori per decidere in merito. Dapprima tentarono di far rinnegare la fede cristiana ai quattro con lusinghe: per riavere la libertà e vivere ricchi e onorati avrebbero dovuto soltanto bruciare dell’incenso davanti l’effigie di Commodo ed adorarla. Di fronte al loro secco rifiuto, Vitellio dispose che il giorno successivo, il 25 agosto, fossero condotti nell’anfiteatro Flavio, al cospetto dell’imperatore e del giudice per l’ultimo tentativo di ottenere da essi una pubblica abiura della loro fede. Anche là, per nulla intimoriti dalla folla urlante, Eusebio, Pellegrino, Ponziano e Vincenzo opposero un nuovo rifiuto. Così Commodo ordinò a Vitellio di dar loro morte a colpi di sferza. I quattro furono condotti alla cosiddetta “pietra scellerata” e, denudati fino ai fianchi, vennero legati ad anelli di ferro fissati a quattro colonne di pietra; furono, poi, sottoposti ai durissimi colpi di sferza, mentre essi continuavano a pregare. Intanto, dalla folla si faceva largo un anziano che chiese ed ottenne dall’imperatore di poter assistere spiritualmente i condannati: era il sacerdote Rufino, che, avvicinatosi ai quattro, li abbracciò e pregò con loro. Quando questi spirarono Rufino ne raccolse il sangue in quattro diverse ampolline, poi aiutato da altri fedeli portò via i corpi di quei martiri e diede loro sepoltura nell’arenile tra le vie Aurelia e Trionfale, al VI miglio da Roma. Successivamente una santa matrona romana di nome Ciriaca fece trasferire i resti di Eusebio, Pellegrino, Ponziano e Vincenzo nel suo cimitero.

san Luigi IX re di Francia, nacque a Poissy (Francia) il 25 aprile 1215, figlio di Luigi VIII e di Bianca di Castiglia. Il padre morì quando aveva 12 anni e fu la madre a governare il paese fino a che Luigi non raggiunse la maggiore età. Fu incoronato a Reims il 29 novembre 1226. Sposò Margherita, figlia di Raimondo Berenguer, conte di Provenza, a Sens, il 27 maggio 1234. Luigi e Margherita ebbero undici figli: cinque maschi e sei femmine. Luigi fu unto re nel 1235 e in quell’anno prese in mano il governo del regno, anche se la madre continuò a esercitare una grande influenza. Nel 1240 l’Europa fu minacciata dai nemici del cristianesimo e dei regni cristiani nel 1241 le tremende scorrerie dei mongoli in Europa centrale diffusero il presagio di una catastrofe imminente. Nell’ottobre 1244 i cristiani della Palestina furono sconfitti dai musulmani vicino a Gaza. Nel dicembre dello stesso anno, mentre era ammalato, Luigi prese la decisione di condurre una crociata in Terra Santa. I consiglieri e i nobili erano contrari, ma Luigi fu irremovibile: aumentò le tasse sui benefici ecclesiastici per raccogliere fondi sufficienti e il 12 giugno 1248 s’imbarcò per Cipro, dove arrivò il 18 settembre e dove duecento cavalieri inglesi guidati dal conte di Salisburgo si unirono a lui. Luigi conquistò Damietta nel delta del Nilo nel 1249 ed entrò nella città a piedi preceduto dal legato papale. Ordinò di indagare sui crimini commessi dai crociati, sui furti in particolare, e fece restituire il bottino. Ordinò anche di non uccidere i musulmani se si poteva farli prigionieri, ma essendoci numerose allettanti opportunità, naturalmente le misure prese dal re non evitarono saccheggi, violenze e rapine. Questi atti erano difficilmente conciliabili con l’idea che aveva Luigi del nobile scopo delle crociate intese come pellegrinaggio alla tomba di Cristo. Tutto il suo entusiasmo non poteva fare nulla per alleviare i danni causati da malattie e corruzione. L’esercito crociato fu sconfitto a Mansourah il 5 aprile 1250, e Luigi fu fatto prigioniero, durante la prigionia recitava l’Ufficio divino tutti i giorni con due cappellani, e rifiutò di cedere i castelli in Siria, nonostante le minacce di tortura. Alla fine consegnò Damietta, pagò una forte somma per riscattare se stesso e i crociati sopravvissuti e fu rilasciato il 6 maggio. Non avendo nessuna intenzione di abbandonare l’impresa in Palestina, si recò ad Acri in Siria dove lavorò per rafforzare i possedimenti crociati. Fu a Sidone dal giugno 1253 al febbraio 1254, quando seppe della morte della madre, a cui aveva lasciato la conduzione del regno, ritornò in Francia, il 17 luglio 1254, e intraprese una serie di riforme, ma il decreto più significativo fu la Grande Ordinanza per la riforma del regno, che tra il 1254 e il 1270 introdusse diverse misure per ristabilire l’ordine morale: una complessa struttura di decreti introdusse una nuova responsabilità per la vita sociale, controllata da resoconti frequenti sulla condotta dei governatori e degli ufficiali delle città, dei villaggi e, soprattutto, di Parigi. Dal momento che la minaccia musulmana continuava, Luigi organizzò una seconda Crociata nel 1267, Luigi si mise in mare e arrivò a Tunisi, dove indebolito dalla malattia e dalle privazioni, morì per dissenteria, causata probabilmente da un attacco di tifo. Morì il 25 agosto 1270 25 agosto:re di Francia, nacque a Poissy (Francia) il 25 aprile 1215, figlio di Luigi VIII e di Bianca di Castiglia. 