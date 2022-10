CALCIO. Rumors dopo Palmese-Nola: le parole del Presidente Nappi

l Presidente del Nola 1925, Luigi Nappi, ha parlato dalla nuova sala stampa della sede societaria facendo il punto dopo alcuni rumors seguiti alla sconfitta con la Palmese. “La sconfitta nel derby pesa e c’è rammarico ma il nostro è un cammino graduale e fatto di step. Siamo pienamente convinti delle nostre scelte e abbiamo massima fiducia in staff e giocatori. Siamo ugualmente fieri della cornice di pubblico offerta a Palma Campania e ringraziamo i nostri tifosi per il sostegno che ci stanno dando. Siamo orgogliosi di aver risvegliato l’entusiasmo in città e stiamo lavorando per diventare un modello sportivo nel calcio, augurandoci di poter, anzi, esportare alcuni nostri metodi. Ci manca giocare nel nostro campo, speriamo di ritornare quanto prima. Noi continuiamo a lavorare sodo, con programmazione e con quella che è la nostra linea. Dignitosa, sempre“.