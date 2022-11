CALCIO. Il Nola fa ancora punti in casa: pari con il Cassino

Il Nola 1925 fa ancora punti allo Sporting Club. Tra le mura amiche i nolani fermano il Cassino terzo in classifica e portano a casa un punto dopo lo stop a Frascati e il pari proprio in casa con la Paganese. Succede tutto nel secondo tempo. Il Nola tiene bene il campo ma va sotto dopo 2′ dall’inizio della seconda frazione di gara: cross dalla destra, la difesa non pulisce e sul secondo palo sbuca Tribelli che trafigge Venditti. Il Nola accusa il colpo ma si spinge in avanti e trova il pari con il nuovo entrato Gonzalez che al 73′, da fuori area, sigla la sua seconda rete stagionale. Il Nola resta penultimo ma a 3 punti dalla salvezza diretta, prossimo avversario il Tivoli.

TABELLINO

Reti: Tribelli (C) 49”, Gonzalez (N) 73′.

Nola 1925: Venditti (57′ Tricarico), Lucarelli, Cirillo (65′ Caliendo), Bontempo, Lame, Maio, Cassandro, Faiello (71′ Kean), Staiano (57′ Gonzalez), D’Angelo (71′ Bamba), Maggio. A disposizione: De Lucia, Langella, De Martino, Hefiane. Allenatore: Giovanni Cavallaro.

Cassino Calcio: Della Pietra, Raucci (77′ Mazzaroppi), Donnarumma, Orlando, Cocorocchio, Gallo, Darboe (58′ Tomassi), Lucchese (86′ Ceccarelli), Bianchi, Cavaliere (58′ D’Alessandris), Tribelli. A disposizione: Fiorinio, Del Giudice, Plini, De Carolis, Tomaselli. Allenatore: Antonio Carcione.

Arbitro: Collier di Gallarate (assistenti Fanara di Cosenza e Cozza di Paola).

Note: ammoniti D’Angelo e Kean per il Nola; ammonito Cocorocchio per il Cassino.