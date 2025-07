GROTTOLELLA (AV). Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive – Francesco Pio.

Grande festa in casa Ridente per la laurea di Francesco Pio in scienze delle attività motorie e sportive conseguita il giorno 22.07.2025.

Tanti auguri al neo laureato da parte di mamma Antonella e papà Carmine felici ed emozionati per questa immensa soddisfazione regalata a loro dal loro adorato figlio Francesco Pio.

Tanti auguri a Francesco Pio da parte del Fratello maggiore Salvatore e da parte della sorella Annarita i quali augurano al loro amato fratellino altrettanti successi e risultati positivi nella vita professionale e non solo.

Tanti auguri al neo laureato da parte di tutta la famiglia, parenti , zii , zie , cugini e cugine , amici e colleghi di corso.

Tanti auguri soprattutto da parte dei comportamenti dal Forum dei Giovani di Grottolella e dalla Libertas Grottolella.

Tanti auguri a Francesco Pio da parte della nostra redazione.