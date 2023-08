CALCIO. 2 reti a testa tra Salernum Baronissi e Città di Campagna. Salvato , Cuomo e una doppietta di D’Acunto hanno deciso il match.

La marcia di avvicinamento alle sfide ufficiali della stagione 2023-2024 ha posto il Salernum Baronissi di fronte al Città di Campagna, compagine che parteciperà al prossimo campionato di Promozione.

Il Salernum Baronissi ha preso in mano il pallino del gioco sin dalle prime battute di gara. L’atteggiamento della squadra di mister Leone trova i suoi frutti al 18’ quando Salvato trova la rete del vantaggio. Il Campagna tiene bene il campo e prova a trovare immediatamente i riferimenti offensivi, ma la compagine di Mastrangelo non crea nulla di pericoloso. Il primo tempo termina quindi 1-0 in favore dei padroni di casa.

Nel secondo tempo il Campagna comincia ad aggredire altissimo e a rubare alcuni palloni sulla trequarti avversaria. Da due di queste azioni scaturiscono le due reti degli ospiti ed entrambe realizzate da D’Acunto al 9’ ed al 17’ della ripresa. Al 76’ Cuomo realizza il gol che fissa il punteggio sul 2-2.

Tabellino:

SALERNUM BARONISSI-CITTA’ DI CAMPAGNA 2-2

Marcatori: 18’ Salvato (SB), 54’ e 63’ D’Acunto( C), 76’ Cuomo (SB).

SALERNUM BARONISSI: Orlandi, Guzzo, Saadoui, Vignes, Imparato, Terlino, De Maio, Santonicola, Mazouf, Salvato, Sorrentino. A disposizione: Di Sarno, Cifariello, Cammarota, Di Ceto, Napolitano, Califano, Basile, Belfiore, Balzamo, Cuomo, Lanzalotti, Somma, Landi. All. Jacopo Leone

CITTÀ DI CAMPAGNA: Pergamena, Ruggiero, Chiumiento, Sabatino, Ferrara, Coppola, Mazza, Monaco, D’Acunto, Guerrera, Salzano. A disposizione: Fortunato, Bifulco, Pappalardo, Carletti MI, Carletti MA., Mastrangelo Luca. Naddeo, Mari, Caggiano, Iannece, Gizzi. All.:Marco Mastrangelo

La video-intervista di mister Jacopo Leone

https://www.asdsalernum.com/sb08tv-salernum-baronissi-citta-di-campagna-jacopo-leone-lintervista/