Nocera Superiore celebra la festa religiosa all’alba

NOCERA SUPERIORE – All’alba, la comunità di Nocera Superiore ha partecipato alla tradizionale Celebrazione del Solenne Pontificale in onore di Maria SS.ma Mater Domini. La funzione è stata presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Giudice, Vescovo della Diocesi di Nocera-Sarno.

La cerimonia è stata caratterizzata dalla partecipazione attenta e devota dei fedeli, che hanno vissuto momenti di intensa spiritualità, rispettando la tradizione che ogni anno rinnova questo evento religioso.

Il sindaco, Gennaro D’Acunzi, ha espresso i suoi auguri alla comunità, sottolineando l’importanza della festa come momento di coesione e partecipazione civile.

L’evento, sentito dalla popolazione locale, rappresenta uno dei principali appuntamenti religiosi della città, unendo i cittadini in un’atmosfera di preghiera e devozione.