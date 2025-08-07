Brutale aggressione a Cervinara ieri sera: Denunciato 39enne per lesioni gravi

Una discussione tra due uomini nella cittadina irpina di Cervinara si è trasformata mercoledì sera in un episodio di violenza fisica culminato con il ferimento grave di uno dei due coinvolti.

Secondo quanto riportato dalle autorità, l’aggressione è avvenuta in via Pietro Nenni, una zona residenziale della città. Un uomo di 39 anni, residente a Cervinara, avrebbe colpito ripetutamente l’altro soggetto, la cui identità non è stata resa nota, provocandogli lesioni significative al volto, in particolare a un occhio, oltre a traumi multipli sul corpo.

La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove i medici hanno confermato la gravità delle ferite riportate. Le sue condizioni, pur serie, non sarebbero attualmente in pericolo di vita.

L’aggressore è stato identificato e denunciato a piede libero per lesioni personali gravi. Ha nominato come legale di fiducia l’avvocato Vittorio Fucci. Le forze dell’ordine, intervenute poco dopo l’accaduto, stanno conducendo ulteriori accertamenti per comprendere meglio la dinamica dei fatti e le cause che avrebbero portato all’escalation.

Al momento non sono emersi dettagli ufficiali sulle ragioni del conflitto, ma gli inquirenti non escludono che si tratti di un litigio di natura personale degenerato in maniera imprevista. Nessun altro soggetto risulta coinvolto.

L’episodio ha suscitato una certa inquietudine tra i residenti della zona, preoccupati per il livello crescente di tensione in contesti apparentemente ordinari.