Torre Annunziata, uomo di 80 anni muore dopo malore in mare durante ondata di caldo

Un tragico episodio ha segnato la mattinata sulla spiaggia dello storico stabilimento balneare “Lido Azzurro” a Torre Annunziata. G.P., un uomo di 80 anni originario della città, ha perso la vita dopo aver accusato un improvviso malore subito dopo essere entrato in acqua per cercare sollievo dall’ondata di caldo che sta colpendo la regione.

L’anziano si trovava in compagnia della figlia e di alcuni familiari. Dopo aver trascorso qualche momento di relax sotto l’ombrellone, ha deciso di rinfrescarsi immergendosi nel mare. Ma appena ha messo piede in acqua, è stato colto da un malore che lo ha fatto perdere conoscenza.

Sul posto è immediatamente intervenuta un’ambulanza del 118. I medici hanno tentato ripetutamente manovre di rianimazione, ma dopo diversi minuti hanno dovuto constatare il decesso dell’ottantenne, presumibilmente a causa di un arresto cardiaco.

La polizia di Stato, guidata dal dirigente Francesco Cerciello, e la Capitaneria di Porto di Torre Annunziata sono giunte rapidamente per avviare le indagini e gestire la situazione. Secondo quanto riferito dalla figlia, G.P. soffriva di problemi cardiaci e aveva già manifestato episodi simili in passato.

L’evento ha profondamente scosso gli altri bagnanti presenti, che hanno assistito impotenti alla tragedia consumarsi in pochi minuti. La comunità di Torre Annunziata si unisce al dolore della famiglia in questo momento difficile.