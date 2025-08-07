Benevento, 22enne accoltella un uomo durante tentata rapina: arrestato dalla polizia

Un tentativo di rapina si è trasformato in un episodio di violenza a Benevento, dove un giovane di 22 anni ha aggredito un connazionale con un’arma da taglio, ferendolo con due colpi prima di tentare la fuga. L’uomo è stato successivamente rintracciato e arrestato dagli agenti della Polizia di Stato.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’episodio si è verificato nella giornata di giovedì in una zona semicentrale della città. La vittima, un cittadino straniero, è stata colpita con due fendenti uno al braccio e l’altro alla schiena dopo essersi rifiutata di consegnare i propri effetti personali all’aggressore.

L’allarme è scattato in seguito a una segnalazione giunta al 113, che indicava la presenza di un uomo ferito e sanguinante. Gli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile si sono immediatamente recati sul posto e hanno prestato i primi soccorsi, mentre veniva richiesto l’intervento del personale sanitario. La vittima è stata trasportata in ospedale: le sue condizioni, pur serie, non destano preoccupazioni per la vita.

Nel frattempo, la polizia ha avviato una rapida attività di ricerca nella zona circostante, anche grazie alla descrizione fornita dalla stessa vittima. Il presunto aggressore, poco distante dal luogo dell’accoltellamento, è stato individuato e fermato. Nei suoi confronti è scattato l’arresto con le accuse di tentata rapina aggravata e lesioni personali.

Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità dei due uomini, né sulle circostanze che potrebbero aver preceduto l’episodio. La dinamica rimane al vaglio degli inquirenti, che proseguono le indagini per accertare eventuali altri elementi rilevanti.

L’aggressione ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, evidenziando ancora una volta la necessità di interventi tempestivi e coordinati per il controllo del territorio.